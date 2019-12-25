Безработный житель Колпино три месяца развращал шестиклассника

В настоящий момент мужчина находится в СИЗО.

Полиция Колпино задержала 39-летнего безработного мужчину, которого подозревают в развращении 13-летнего мальчика. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, мужчина совершал развратные действия в отношении учащегося шестого класса у себя дома. Преступные действия продолжались с октября 2019 года по январь 2020 года.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет". В настоящий момент подозреваемый находится в СИЗО. Расследование продолжается.

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