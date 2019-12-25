Бывший сожитель пожилой петербурженки восемь лет развращал ее внучку

В полицию обратилась сама женщина.

В среду, 15 апреля, в полицию Петербурга обратилась 68-летняя женщина и заявила, что ее бывший сожитель неоднократно приставал к ее несовершеннолетней внучке. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам пенсионерки, развратные действия в отношении ее внучки 2004 года рождения совершались в период с 2011 по 2019 гг. 53-летний мужчина приставал к девочке в квартире на улице Планерной.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 16 апреля состоится медицинское освидетельствование потерпевшей. Несовершеннолетняя на учете в ПДН, а также в ПНД не состоит. Подозреваемого, который был неоднократно судим, ищет полиция.

Ранее мы писали, что мужчина овладел 13-летней девочкой во дворе дома на улице Куйбышева.

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