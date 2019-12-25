Мужчина овладел 13-летней девочкой во дворе дома на улице Куйбышева

Пострадавшая с декабря 2019 года общалась с насильником "ВКонтакте".

В полицию Петроградского района обратилась 55-летняя женщина и сообщила об изнасиловании своей 13-летней дочери. Мужчина, подавив сопротивление школьницы, овладел ей во дворе дома на улице Куйбышева. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стражам порядка стало известно, что с декабря 2019 года пострадавшая вела переписку с мужчиной в соцсети "ВКонтакте". Злоумышленник с разных аккаунтов присылал девочке задания, в которых неоднократно просил ее высылать ему обнаженные фотографии. В январе текущего года школьнице пришло сообщение о том, что она не выполнила задание и теперь ее ждет изнасилование, которое будет записано на видео. Кроме того, интернет-развратитель стал угрожать девочке тем, что вышлет все фото ее знакомым и родственникам.

Стражи порядка смогли установить аккаунт злоумышленника в соцсети. Он был создан другой несовершеннолетней девочкой. Выяснилось, что мужчина и ее пытался склонить к сексуальному послушанию в интернете, однако школьница создала на имя вымышленного человека страницу и после чего прекратила общение.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полиция нашла подозреваемого в Янино. Им оказался 31-летний мужчина. В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали, что мигрант изнасиловал 15-летнюю девушку в лифте дома на проспекте Маршака.

Фото: pixabay.com