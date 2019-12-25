Мигрант изнасиловал 15-летнюю девушку в лифте дома на проспекте Маршака

Мужчина работал в указанном доме фасадчиком от строительной компании.

Накануне в полицию Красногвардейского района обратилась женщина и рассказала об изнасиловании своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в лифте дома на проспекте Маршака. Заявительница рассказала, что ее 15-летняя дочь возвращалась домой около 21:45 и оказалась в одном лифте с уроженцем Узбекистана. Воспользовавшись ситуацией, мужчина совершил действия сексуального характера в отношении девушки.

Позже мигранта задержали по подозрению в совершенном преступлении. Выяснилось, что в указанном доме мужчина работал фасадчиком от строительной компании.

Расследование продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что несовершеннолетняя петербурженка обвинила в изнасиловании гражданина Беларуси.

Фото: pixabay.com