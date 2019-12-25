Мигрант изнасиловал 15-летнюю девушку в лифте дома на проспекте Маршака

Накануне в полицию Красногвардейского района обратилась женщина и рассказала об изнасиловании своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в лифте дома на проспекте Маршака. Заявительница рассказала, что ее 15-летняя дочь возвращалась домой около 21:45 и оказалась в одном лифте с уроженцем Узбекистана. Воспользовавшись ситуацией, мужчина совершил действия сексуального характера в отношении девушки.
Позже мигранта задержали по подозрению в совершенном преступлении. Выяснилось, что в указанном доме мужчина работал фасадчиком от строительной компании.
Расследование продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что несовершеннолетняя петербурженка обвинила в изнасиловании гражданина Беларуси.
Фото: pixabay.com
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