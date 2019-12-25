Несовершеннолетняя петербурженка обвинила в изнасиловании гражданина Беларуси

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 апреля в полицию Выборгского района с заявлением обратилась 17-летняя девушка.
Она сообщила, что в одной из квартир дома №72 по улице Маршала Казакова её изнасиловал мужчина 1987-го года рождения. По словам потерпевшей, он воспользовался её беспомощным состоянием после совместного распития спиртных напитков.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался гражданин Беларуси.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили, что в Ленобласти приемный подросток изнасиловал свою сестру.
Фото: Pixabay
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