Юный петербуржец пойдет под суд за звонок в 112 о несуществующей бомбе

Шутка о минировании обернулась для школьника тремя годами.

Суд вынес приговор юноше 2007 года рождения, который в марте сообщил о несуществующей бомбе. Молодого человека приговорили к трем годам лишения свободы условно.

В Петербурге суд огласил приговор несовершеннолетнему, признанному виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Инцидент произошел днем 16 марта, когда подросток позвонил в службу 112 и сообщил о минировании учебного заведения, не уточнив конкретный адрес.

Своими действиями юноша создал опасность гибели людей и дестабилизировал работу правоохранительных органов. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Ранее мы рассказывали о том, что жительнице Петербурга назначили штраф в размере 45 тыс. рублей за пьяную езду. Женщина управляла каршерингом.

Фото: Piter.TV