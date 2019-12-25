Пушилин: ВСУ заминировали ключевой водный канал ДНР, чтобы навредить

Вооруженные силы Украины хотят затянуть время восстановления канала "Северский Донец - Донбасс" после его освобождения Вооруженными силами России. Соответствующее заявление сделал губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин, выступая в эфире "Вестей".
Неудивительно, что противник действует такими методами... Для чего это делается - просто, чтобы нанести дополнительный ущерб для жизнеобеспечения граждан, проживающих на территории крупных агломераций в нашем регионе.
Денис Пушилин, глава ДНР
Эксперт добавил, что наши боевые подразделения улучшили позиции в районе населенного пункта Новый Донбасс, который открывает военнослужащим дорогу вперед. По словам Дениса Пушилина, там противник продолжает серьезно сопротивляться, так как после освобождения данного населенного пункта у Москвы появился практически прямой путь для освобождения из-под контроля киевского режима самого Доброполья.
Пушилин рассказал о продвижении российских войск к Доброполью.
Фото: Telegram / Пушилин Д.В.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все