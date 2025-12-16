Из Петербурга вновь запустили прямые автобусные рейсы в Геленджик

В пути предусмотрены остановки в Джубге и Архипо-Осиповке, прибытие в Геленджик на следующий день в 13:30.

С Автобусного вокзала Санкт-Петербурга возобновились прямые рейсы в Геленджик. Первый автобус по маршруту №9488 отправился в прошедшую субботу, сообщили в городском комитете по транспорту.

В пути предусмотрены остановки в посёлке Джубга и селе Архипо-Осиповка. В Геленджик автобус прибывает в 13:30 следующего дня. Транспорт рассчитан на 53 посадочных места. Для пассажиров доступны климат-контроль, мультимедиа, откидные эргономичные кресла, санузел, холодильник и USB-разъёмы для зарядки гаджетов. Предусмотрен вместительный багажный отсек. Рейсы будут отправляться по субботам в 8:00.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге до новых ЖК продлены три автобусных маршрута.

Фото: Piter.TV