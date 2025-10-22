Под Ростовом сгорел пассажирский автобус из Москвы

Пассажиры успели выбежать из салона.

Чрезвычайное происшествие произошло в районе развязки с М-4 на Сальском шоссе. Огонь охватил двухэтажный рейсовый автобус. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Спасатели получили информацию о пожаре в 13:00. Известно, что автобус двигался по маршруту Москва – Ставрополь. Среди пассажиров никто не пострадал.

К месту ЧП направили резервный автобус. Движение по данному участку не перекрывали. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники.

Ранее похожий случай произошел в Самаре. Загорелся пассажирский автобус, на момент возгорания внутри него находились водитель и кондуктор.

Фото: Piter.tv