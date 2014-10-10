В Кингисеппе пьяный мужчина порезал ножом колесо рейсового автобуса

В транспорте находились пассажиры.

В Кингисеппе сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину, порезавшего ножом колесо рейсового автобуса. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 5 июля поступило сообщение от очевидца о том, что у дома 42 по улице Карла Маркса в Кингисеппе мужчина в неадекватном состоянии ножом порезал колесо рейсового автобуса, в котором находились пассажиры.

Полицейские задержали на месте 44-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, после чего его поместили в специальное помещение для административно задержанных лиц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv