В Мурино в BMW изъяли более 3 кг метадона

Задержана жительница Свердловской области.

В Петербурге жительницу Свердловской области задержали с крупной партией синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Мурино 27 июня в 18:35 был остановлен BMW и задержана 39-летняя жительница Свердловской области, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков. В ходе осмотра салона автомобиля задержанной были изъяты пакеты, где, согласно экспертизе, находился метадон общей массой 3018,5 г.

Задержанная изобличена в преступной деятельности, связанной с межрегиональными перевозками крупных партий наркотиков. По оперативным данным, в одном из лесных массивов Ленинградской области женщина забрала "мастер-клад" с целью его перевозки в другой регион страны.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

На прошлой неделе появилось видео задержания подозреваемого в контрабанде 500 кг кокаина в Петербурге.

Видео: МВД по СПБ и ЛО