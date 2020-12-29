Автомобиль врезался в Театр имени Вахтангова

Директор театра Кирилл Крок предположил, что угонщик был в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, угонщик скрылся и сейчас его ищет полиция.

В здание Театра имени Вахтангова врезался автомобиль Mersedes.

Инцидент произошел в ночь с 31 декабря на 1 января. Неизвестный мужчина сел в автомобиль супруги известного хоккеиста Елены Паршиной и скрылся в неизвестном направлении. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости вылетает на тротуар и врезается в здание театра. Позднее девушка поделилась подробностями произошедшего. Она оставила автомобиль на мойке, а сама пошла встречать с мужем Новый год. В этот момент один из мойщиков решил покататься на элитном автомобиле по ночной Москве.

Изначально директор театра утверждал, что здание не пострадало. Однако, потом он уточнил, что погнулась декоративная решетка.

Ранее мы сообщили, что в Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска.

Видео: Telegram / LIFE SHOT