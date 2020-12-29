Речь идет о работниках банковского и финансового сектора, органов власти и бюджетных учреждений.

В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Для перечисленных групп риска запись на вакцинацию в Москве откроется с 4 января. Прививочные пункты будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00 без выходных. На данный момент в Москве открыты 70 пунктов на базе городских поликлиник. Желающие могут записаться на прививку от коронавируса на порталах mos.ru, emias.info, в городских мобильных приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

В декабре началась гражданская вакцинация от коронавируса. Желающие могут привиться одной вакциной – "Спутник V". Её разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамели совместно с РФПИ.

Ранее мы сообщили, что РФПИ готов провести совместные испытания вакцины AstraZeneca на Украине.

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