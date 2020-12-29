Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов провести совместные испытания вакцины AstraZeneca на Украине. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
Центр Гамалеи, британская компания AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" 21 декабря подписали меморандум о взаимодействии. Согласно документу, стороны будут сотрудничать друг с другом по программе клинических исследований. Это необходимо для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
Замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко уточнил, что в стране будут использовать те вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований.
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