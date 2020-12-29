Глава фонда уточнил, что Россия готова сотрудничать с Украиной. По мнению представителей фонда, вакцины находятся вне политики.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов провести совместные испытания вакцины AstraZeneca на Украине. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

Центр Гамалеи, британская компания AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" 21 декабря подписали меморандум о взаимодействии. Согласно документу, стороны будут сотрудничать друг с другом по программе клинических исследований. Это необходимо для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко уточнил, что в стране будут использовать те вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований.

Ранее мы сообщили, что молодежная сборная России сыграет с Канадой в полуфинале ЧМ по хоккею.