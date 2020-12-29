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Молодежная сборная России сыграет с Канадой в полуфинале ЧМ по хоккею
Сегодня, 10:11
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RipeHarvest

Молодежная сборная России сыграет с Канадой в полуфинале ЧМ по хоккею

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Встреча состоится в канадском Эдмонтоне.

Молодежная сборная России сыграет с Канадой в полуфинале чемпионата мира (ЧМ) по хоккею.

Накануне сборная Соединенных Штатов обыграла словаков в четвертьфинале турнира. Встреча закончилась со счетом 5:2. Российская сборная обыграла команду Германии со счетом 2:1. Теперь молодежная сборная встретится с канадцами 5 января в 2:00 мск. Кроме того, в 5:30 мск состоится полуфинал со сборными США и Финляндии.

Полуфинальные пары образовались в соответствии с рейтингом команд по итогам группового этапа.

Ранее мы сообщили, что Пенс оценил решение группы сенаторов оспорить итоги выборов.

Фото: pixabay

Теги: канада, молодежная сборная, спорт, хоккей, чемпионат мира
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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