Молодежная сборная России сыграет с Канадой в полуфинале ЧМ по хоккею

Встреча состоится в канадском Эдмонтоне.

Молодежная сборная России сыграет с Канадой в полуфинале чемпионата мира (ЧМ) по хоккею.

Накануне сборная Соединенных Штатов обыграла словаков в четвертьфинале турнира. Встреча закончилась со счетом 5:2. Российская сборная обыграла команду Германии со счетом 2:1. Теперь молодежная сборная встретится с канадцами 5 января в 2:00 мск. Кроме того, в 5:30 мск состоится полуфинал со сборными США и Финляндии.

Полуфинальные пары образовались в соответствии с рейтингом команд по итогам группового этапа.

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