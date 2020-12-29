Сенаторы-республиканцы США предложили выразить формальное возражение против итогов голосования избирателей в день их утверждения конгрессом 6 января.

Вице-президент США Майк Пенс оценил решение группы сенаторов оспорить итоги выборов. Об этом пишет газета Hill со ссылкой на главу его аппарата Марка Шорта.

Пенс согласился с инициативой коллег. Он считает, что члены палаты представителей и сената обязаны использовать свои полномочия, которыми они обладают по закону. Буквально недавно Пенс отказался пересматривать результаты выборов президента США. По итогам голосования, новым американским президентом стал демократ Джо Байден. Адвокаты члена палаты представителей США от штата Техас Луи Гомерта и 11 выборщиков из Аризоны заявили, что Пенс отказался от их инициативы присоединиться к попытке пересмотреть результаты выборов.

По официальным данным, набрав 306 голосов выборщиков, кандидат от Демократической партии Джо Байден стал новым президентом США. Бывший американский лидер набрал 232 голоса. Дональд Трамп не признает победу демократа. Конгресс обязан утвердить итоги выборов 6 января.

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Видео: YouTube / CBS Evening News