Специалист уточнил, что во время вакцинации у пациента не должно быть обострений хронических заболеваний и симптомов респираторных вирусных инфекций (ОРВИ): насморка, кашля, температуры, слабости.

Названы противопоказания для вакцинации от COVID-19. Об этом пишет РБК со ссылкой на инфекциониста Евгения Тимакова.

За три дня до и после ввода вакцины в организм не рекомендуется злоупотреблять алкоголем. По словам инфекциониста, пациент может позволить себе "выпить пару бокалов". Также важно быть осторожным с тяжелой пищей и фастфудом, а также психологически подготовиться к прививке. Если пациент будет переживать, то у него поднимется давление. Во время прививки происходит выброс адреналина и гормонов стресса. Это дополнительно воздействует на сосуды. В итоге человек может потерять сознание.

Инфекционист рекомендовал за день до прививки и через день после принять антигистаминные препараты людям, которые предрасположены к аллергическим реакциям. Тем, у кого повышается температура, врач посоветовал на ночь после вакцинации принять таблетку парацетамола.

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