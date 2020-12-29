Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новых смертельных болезней

По мнению специалиста, в недалеком будущем может появится инфекция, которая будет распространяться со скоростью COVID-19 и обладать летальностью Эболы.

Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум рассказал о возможном появлении новых смертельно опасных заболеваний. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

В 1976 году ученому удалось обнаружить вирус Эболы. Он взял первые образцы крови у жертв болезни. Теперь он решил провести исследование и оценить вероятность возникновения новых вирусных заболеваний. Ученый пришел к выводу, что люди стали чаще контактировать с возбудителями различных заболеваний. Это связано с вырубкой лесов.

Мы живем в мире, в котором будут появляться новые патогены. И это и есть то, что представляет угрозу для человечества. - Жан-Жак Муембе-Тамфум, открывший Эболу ученый

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