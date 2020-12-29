Норвежская компания отказалась сертифицировать "Северный поток -2"

Данное решение связано с санкциями против проекта со стороны США.

Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать "Северный поток -2". Об этом пишет РБК со ссылкой на выдержку из заявления.

В заявлении сказано, что DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями. Норвежская компания не изменит решение до тех пор, пока эти санкции будут действовать. Помимо этого, представители DNV GL уже начали реализацию плана по сворачиванию поддержки проекта.

Напомним, что DNV GL является партнеров "Северного потока" и "Северного потока 2". Ежегодно норвежская компания занималась сертификацией первого проекта с 2012 года. Процедура обеспечивала минимизацию рисков со стороны окружающей природы, жизни людей и имущества.

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