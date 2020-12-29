Новогодние салюты стали причиной гибели сотни птиц в Рима

Мертвые птицы были найдены в нескольких районах города.

В Риме из-за салютов в новогоднюю ночь погибли птицы. Сотни скворцов разбились из-за того, что их напугал новогодний фейерверк. Об этом сообщает RomaToday.

Мертвых птиц обнаружили в разных районах города. Международная организация защиты животных предположила, что их смерть может быть связана с салютом.

Итальянцы в соцсетях заявили, что у них пропало желание праздновать Новый год и Рождество.

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Видео: Diego Fenicchia, FREEBOTER TV