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Новогодние салюты стали причиной гибели сотни птиц в Рима

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Мертвые птицы были найдены в нескольких районах города.

В Риме из-за салютов в новогоднюю ночь погибли птицы. Сотни скворцов разбились из-за того, что их напугал новогодний фейерверк. Об этом сообщает RomaToday.

Мертвых птиц обнаружили в разных районах города. Международная организация защиты животных предположила, что их смерть может быть связана с салютом. 

Итальянцы в соцсетях заявили, что у них пропало желание праздновать Новый год и Рождество. 

Ранее мы сообщали о том, что посол Британии надеется на тесное сотрудничество с США в противодействии России и Китаю.

Видео: Diego Fenicchia, FREEBOTER TV

Теги: новый год, рим
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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