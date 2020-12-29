Посол Британии надеется на тесное сотрудничество с США в противодействии России и Китаю

Пирс опасается, что китайские стандарты возымеют влияние в таких сферах, как искусственный интеллект и киберпространство.

Посол Великобритании в США Карен Пирс считает, что Лондон и Вашингтоном должны объединиться в соперничестве с Москвой и Пекином. Об этом она заявила в эфире телеканала Bloomberg.

Пирс опасается, что китайские стандарты возымеют влияние в таких сферах, как искусственный интеллект и киберпространство.

Мы, к примеру, не хотим однажды проснуться и узнать, что китайские стандарты действуют в таких сферах, как искусственный интеллект и киберпространство Карен Пирс.

Пирс отметила, что пока она не связывалась с помощниками избранного президента США Джозефа Байдена.

Ранее мы сообщали о том, что МИД Китая назвал отношения с Россией "не имеющими предела".

Видео: Bloomberg Politics