МИД Китая назвал отношения с Россией "не имеющими предела"

Он отметил, что в прошлом году российско-китайские отношения выдержали крещение эпидемией.

Глава МИД Китая Ван И прокомментировал отношения с Россией. Об этом он рассказал в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая.

Он отметил, что в прошлом году российско-китайские отношения выдержали крещение эпидемией. Уточняется, что отношения между странами достигли высочайшего уровня за всю историю.

... стабильно продвигается строительство крупных проектов, а сотрудничество в новых форматах и моделях, таких как цифровая экономика и электронная коммерция, быстро расширяется Ван И.

Также глава МИД Китая заявил, что отношения между странами "не имеет конца, не имеет запретных зон, не имеет верхнего предела".

Ранее мы сообщали о том, что у восточного побережья Китая затонул сухогруз, есть жертвы.

Видео: youku.com