МИД Китая назвал отношения с Россией "не имеющими предела"

Глава МИД Китая Ван И прокомментировал отношения с Россией. Об этом он рассказал в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая.
Он отметил, что в прошлом году российско-китайские отношения выдержали крещение эпидемией. Уточняется, что отношения между странами достигли высочайшего уровня за всю историю.
... стабильно продвигается строительство крупных проектов, а сотрудничество в новых форматах и моделях, таких как цифровая экономика и электронная коммерция, быстро расширяется
Ван И.
Также глава МИД Китая заявил, что отношения между странами "не имеет конца, не имеет запретных зон, не имеет верхнего предела".
Ранее мы сообщали о том, что у восточного побережья Китая затонул сухогруз, есть жертвы.
Видео: youku.com
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