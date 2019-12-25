У восточного побережья Китая затонул сухогруз, есть жертвы

На борту судна находилось 13 человек, удалось спасти четверых.

У восточного побережья Китая затонул сухогруз. Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства "Синьхуа" со ссылкой на Центр спасения на море. По данным экстренного ведомства, два местных жителя считаются погибшими, еще семеро на данный момент числятся пропавшими без вести.

Трагедия произошла в акватории Восточно-Китайского моря около города Чжоушань вечером 30 декабря. На борт пострадавшего судна находилось 13 членов экипажа. Четверых удалось спасти. В районе инцидента продолжаются поиски пострадавших. В операции задействовано около 20 спасательных судов.

Известно, что на момент затопления судна на его борту находилось 4,7 тысячи тонн бетона.

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