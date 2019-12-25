Китай закрыл часть рейсов из Петербурга из-за коронавируса у пассажиров

Речь идёт о рейсе российского перевозчика I Fly.

Китай закроет часть рейсов из Петербурга. Речь идёт о рейсе российского перевозчика I Fly Северная столица — Шэньчжэнь. Лб этом сообщает ТАСС.

Известно, что на соответствующем рейсе 19 декабря обнаружили коронавирус. Заболевание выявили у семи пассажиров. В связи с этим авиакомпания приостановила обслуживание маршрута. Рейсы не будут выполнять с 4 января сроком на две недели.

Стоит отметить, что зараженные коронавирусом также обнаружены на борту китайской авиакомпании Air China, прибывшего из Минска.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3764 человек.

Фото: Piter.tv