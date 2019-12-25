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Китай закрыл часть рейсов из Петербурга из-за коронавируса у пассажиров
Сегодня, 14:28
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IRINA_CHALKINA

Китай закрыл часть рейсов из Петербурга из-за коронавируса у пассажиров

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Речь идёт о рейсе российского перевозчика I Fly.

Китай закроет часть рейсов из Петербурга. Речь идёт о рейсе российского перевозчика I Fly Северная столица — Шэньчжэнь. Лб этом сообщает ТАСС.

Известно, что на соответствующем рейсе 19 декабря обнаружили коронавирус. Заболевание выявили у семи пассажиров. В связи с этим авиакомпания приостановила обслуживание маршрута. Рейсы не будут выполнять с 4 января сроком на две недели.

Стоит отметить, что зараженные коронавирусом также обнаружены на борту китайской авиакомпании Air China, прибывшего из Минска. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3764 человек.

Фото: Piter.tv

Теги: китай, коронавирус, пулково, рейсы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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