В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3764 человек

Из больниц города выписали 4278 человек.

За последние сутки в России подтвердили 26 513 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 3 970 (15%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3764 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 228. За последние сутки подтверждена смерть 599 пациентов. В Петербурге подтвердили 78 новых смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 29 235 человек, в том числе 4278 человек в Петербурге и 217 – в Ленинградской области.

Петербургским медикам перед Новым годом урезали "коронавирусные" доплаты.

Фото: Piter.tv