Петербургским медикам перед Новым годом урезали "коронавирусные" доплаты

В сентябре президент РФ Владимир Путин одобрил расчет надбавок медикам по количеству смен. Врачам, среднему и младшему персоналу выездных бригад за смену предложили 2430, 1215 и 950 рублей соответственно. Работающие в стационарах и патологоанатомических бюро стали получать от 1215 до 3880 рублей за смену.

В Петербурге в декабре врачи и медсёстры получили урезанную "коронавирусную" надбавку. Об этом сообщила "Фонтанка".

В понедельник, 28 декабря, петербургские медики получили доплаты, которые впервые были рассчитаны посменно. Из-за перерасчета некоторые получили лишь треть от прежних доплат, кому-то из врачей не выплатили ничего.

До 31 октября врачи высшей категории получали дополнительные средства из федерального бюджета в размере до 80 тысяч рублей (сверх зарплаты). Врачи скорой получали до 50 тысяч к основной зарплате и младший персонал до 25 тысяч рублей. Еще Смольный утвердил региональную надбавку в размере от 20% до 100% от средней зарплаты по Петербургу.

В сентябре президент РФ Владимир Путин одобрил расчет надбавок медикам по количеству смен. Врачам, среднему и младшему персоналу выездных бригад за смену предложили 2430, 1215 и 950 рублей соответственно. Работающие в стационарах и патологоанатомических бюро стали получать от 1215 до 3880 рублей за смену.

В декабре доплаты за ноябрь считали уже по новой схеме, плюс возникла задержка региональных выплат. Так как Александр Беглов только утвердил их размер – от 107 до 2115 рублей за смену.

Петербургские медики раскритиковали посменную оплату, так как сотрудники поликлиник и скорых могут остаться без допсредств, если за смену у них не было ни одного пациента с подтверждённым коронавирусом.

Другие опрошенные "Фонтанкой" медики признают, что новая система, возможно, более справедлива по отношению к тем, кто больше работает в зоне риска. Но эта избирательная справедливость может повлечь за собой отток ценных кадров, которые лишились стимула рисковать своей жизнью и здоровьем, чтобы работать в таких условиях.

В начале 2021 года усилят отделения скорой помощи, подведомственные районам Петербурга.

Фото: Piter.tv