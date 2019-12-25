Дополнительно готовятся к формированию 18 бригад.

В начале 2021 года усилят отделения скорой помощи, подведомственные районам Петербурга. Об этом стало известно 28 января в информационной справке по противодействию эпидемии коронавируса в Петербурге. Это произойдет в январе.

Шесть новых бригад добавлено в декабре 2020 года для Городской станции скорой медицинской помощи. Планируется дополнительно сформировать 18 бригад.

В информационном листке напомнили, что в Александровской больнице открывается отделение скорой медпомощи (СМП). Подразделение расширили, отремонтировали и дооснастили, несмотря на тяжелое для городской медицины время.

В Ленобласти все экстренные службы в новогодние каникулы также будут работать в усиленном режиме. Речь идет о медицинских учреждениях, отделениях "скорой помощи" и санитарной авиации.

Фото: Piter.tv