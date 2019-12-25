  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Все экстренные службы Ленобласти в новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме
Сегодня, 12:55
83
nadezhda_sib

Все экстренные службы Ленобласти в новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме

0 0

Участковые врачи начнут посещать амбулаторных пациентов со 2 января.

В Ленобласти все экстренные службы в новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Речь идет о медицинских учреждениях, отделениях "скорой помощи" и санитарной авиации. Работу продолжат лаборатории, которые проводят исследование на коронавирус. Со 2 января участковые терапевты продолжат посещать больных на дому. 

Без выходных будут работать сотрудники комитета правопорядка и безопасности. Областные пожарные и спасатели проведут дополнительные мероприятия по профилактике пожаров и аварийных ситуаций. 

Сотрудники комитета по обращению с отходами, комитета госжилнадзора и сотрудники регионального оператора по обращению с отходам будут находиться на круглосуточном дежурстве. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что медики Ленобласти будут получать двойную оплату за работу с пациентами с COVID-19 в праздничные дни. 

Фото: Piter.TV

Теги: новогодние праздники, работа в праздники, экстренные службы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии