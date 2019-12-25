Все экстренные службы Ленобласти в новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме

В Ленобласти все экстренные службы в новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Речь идет о медицинских учреждениях, отделениях "скорой помощи" и санитарной авиации. Работу продолжат лаборатории, которые проводят исследование на коронавирус. Со 2 января участковые терапевты продолжат посещать больных на дому.
Без выходных будут работать сотрудники комитета правопорядка и безопасности. Областные пожарные и спасатели проведут дополнительные мероприятия по профилактике пожаров и аварийных ситуаций.
Сотрудники комитета по обращению с отходами, комитета госжилнадзора и сотрудники регионального оператора по обращению с отходам будут находиться на круглосуточном дежурстве.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что медики Ленобласти будут получать двойную оплату за работу с пациентами с COVID-19 в праздничные дни.
Фото: Piter.TV
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