Все экстренные службы Ленобласти в новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме

Участковые врачи начнут посещать амбулаторных пациентов со 2 января.

В Ленобласти все экстренные службы в новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Речь идет о медицинских учреждениях, отделениях "скорой помощи" и санитарной авиации. Работу продолжат лаборатории, которые проводят исследование на коронавирус. Со 2 января участковые терапевты продолжат посещать больных на дому.

Без выходных будут работать сотрудники комитета правопорядка и безопасности. Областные пожарные и спасатели проведут дополнительные мероприятия по профилактике пожаров и аварийных ситуаций.

Сотрудники комитета по обращению с отходами, комитета госжилнадзора и сотрудники регионального оператора по обращению с отходам будут находиться на круглосуточном дежурстве.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что медики Ленобласти будут получать двойную оплату за работу с пациентами с COVID-19 в праздничные дни.

Фото: Piter.TV