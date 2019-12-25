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Медики Ленобласти будут получать двойную оплату за работу с пациентами с COVID-19 в праздничные дни
Сегодня, 11:18
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nadezhda_sib

Медики Ленобласти будут получать двойную оплату за работу с пациентами с COVID-19 в праздничные дни

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Постановление будет опубликована в ближайшее время.

Медики Ленинградской области, которые работают с "коронавирусными" пациентами, за смены в праздничные дни будут платить в два раза больше. Соответствующее решение принял губернатор региона Александр Дрозденко.

Это будет касаться как сотрудников стационарного, так и амбулаторного звена. Постановление будет выпущено в ближайшее время.

За последние сутки в Ленобласти выявили 227 новых случаев заболевания COVID-19.

Напомним, праздничные дни будут длиться до 11 января. 31 декабря объявлен выходным днем в бюджетных организаях. В остальных ― на усмотрение руководителей. 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: выплаты, работа в праздничные дни
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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