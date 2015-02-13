В Петербурге выплаты для малоимущих хотят продлить до 2028 года

Пока программа действует до конца 2025 года.

Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок предложил продлить программу материальной помощи для горожан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Сейчас она действует до конца 2025 года, но может быть продлена до 31 декабря 2028 года.

Программа поддерживает малоимущие семьи, одиноких граждан и бездомных, столкнувшихся с финансовыми трудностями из-за непредвиденных ситуаций: потери работы, инвалидности или длительного лечения.

"Выплаты являются хорошим подспорьем, поэтому считаем, что срок их действия, конечно же, необходимо продлить" Денис Четырбок в своём Telegram-канале

За последние три года помощь получили 2658 петербуржцев. Окончательное решение о продлении программы будет принимать городской парламент.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге многодетный отец погасил долг по алиментам после лишения водительских прав.

Фото: Pexels