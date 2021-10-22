В Госдуме предложили ограничить выплату декретных для мигрантов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ограничить выплату декретных для мигрантов. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на копию письма, направленного вице-премьеру Татьяне Голиковой и председателю Соцфонда Сергею Чиркову.
Нилов отметил, что лицам, которые имеют разрежение на временное проживание и ВНЖ, больничные листы будут оплачиваться при условии, что "страховые взносы с их заработка уплачивались в течение не менее шести месяцев до месяца наступления страхового случая". Он также предложил давать иностранцам право на выплаты полько при наличии минимального страхового стажа сроком от одного года.
Ранее в Госдуме предложили отменить ОГЭ.
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