В Госдуме предложили отменить ОГЭ

Депутаты предлагают вернуться к традиционной форме итоговой аттестации в виде устных и письменных экзаменов.

Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" предложили отметить ОГЭ. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ, направленный министру просвещения Сергею Кравцову.

Авторами проекта выступили глава партии Сергей Миронов и Яна Лантратова. Они предложили вернуться к традиционной форме итоговой аттестации в виде устных и письменных экзаменов. Эти экзамены будут проводиться на основании локальных нормативных актов непосредственно образовательными организациями, с учетом особенностей методик преподавания и учебного плана. Также депутаты подчеркнули, что такой подход оптимизирует расходы бюджета за счет отказа от затратных мер по организации ОГЭ.

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Фото: Piter.tv