Отмечается, что королевство установило рекорд среди крупных экономик мира.

В Дании повысили пенсионный возраст до 70 лет. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на законодательство "Большой двадтцаки" и Евросоюза.

Отмечается, что королевство установило рекорд среди крупных экономик мира. Кроме Дании, еще треть представителей G20 и ЕС повышают пенсионных возраст для своих граждан. До 67 лет он вырастет в Германии, Испании, Бельгии и Словении. В Индонезии, Латвии и Литве рост составит до 65 лет.

Ранее в Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ближайшие месяцы.

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