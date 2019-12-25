ОСМП позволит разгрузить инфекционные койки больницы.

В понедельник, 28 декабря, в Александровской больнице открывается отделение скорой медпомощи (СМП). Как сообщили в пресс-службе петербургского комитета по здравоохранению, подразделение расширили, отремонтировали и дооснастили, несмотря на тяжелое для городской медицины время.

Отмечается, что запуск отделения позволит сократить время ожидания горожан в приемном отделении и машинах скорой помощи, снизить нагрузку на инфекционные койки, чтобы использовать их для тяжелых и среднетяжелых коронавирусных больных. Александровскую больницу перепрофилировали под ковидный стационар в апреле 2020 года, администрация учреждения решила интенсифицировать оказание помощи без ущерба качеству лечения.

Койки динамического наблюдения стационарного отделения СМП в больнице ввели специально для пациентов, тяжесть пневмонии которых не требует госпитализации в момент обращения, но требует врачебного наблюдения. Поэтому такие койки работают как инфекционный обсерватор и одновременно подразделение диагностики и купирования интоксикации, аритмии, колик и других синдромов у пациентов с нетяжелым течением коронавируса. Отделение СМП способно пролечить до 15% из всего потока пациентов, снижая нагрузку на стационар: в промежуток от пары часов до 2 суток врачи определяют показания для лечения пациенту на койке в ОСМП, и затем либо выписывают на амбулаторное лечение, либо переводят в Ленэкспо, либо госпитализируют в инфекционные отделения больницы.

Сейчас Александровская больница ежесуточно принимает 75-95 горожан с ковидом, за восемь месяцев здесь пролечили свыше 10 тысяч больных.

Также мы сообщали, что второй инфекционный стационар-трансформер в Петербурге примет пациентов в январе.

Фото: Piter.TV