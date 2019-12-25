Пациентов с коронавирусом в больнице готовятся принять уже в следующем году.

Второй инфекционный стационар-трансформер в Петербурге примет пациентов в январе 2021 года. Об этом в ходе осмотра нового корпуса рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Возведение 1-й очереди стационара на базе больницы № 33 в Колпино официально завершено. Корпус рассчитан на 273 места для пациентов, на строительство нового здания из бюджета Северной столицы выделили 4,1 млрд рублей, 1,5 млрд рублей из них – на оборудование.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге за рекордно короткие сроки построили новый корпус Госпиталя для ветеранов войн. В ближайшее время госпиталь будет функционировать как инфекционная больница.

Фото: Piter.tv