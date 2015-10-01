В Петербурге за рекордно короткие сроки построили новый корпус Госпиталя для ветеранов войн

В ближайшее время госпиталь будет функционировать как инфекционная больница.

В Северной столице за рекордные сроки построили новый корпус Госпиталя для ветеранов войн. Об этом сообщается на портале "Строительный Петербург".

Шестиэтажное здание площадью 20 квадратных метров появилось на Народной улице. По словам экспертов, здание удалось возвести за 5 месяцев благодаря совмещению процессов проектирования и строительства. Кроме того, во время работы применяли современные строительные технологии и материалы.

В ближайшее время госпиталь перепрофилируют под инфекционную больницу. В здании установят новейшее медицинское оборудование. Госпиталь для ветеранов войн сможет принимать более 300 пациентов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге спрогнозировали плато по коронавирусу к концу декабря.

Фото: портал "Строительный Петербург"