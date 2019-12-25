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В Петербурге спрогнозировали плато по коронавирусу к концу декабря
Сегодня, 22:22
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smirenny

В Петербурге спрогнозировали плато по коронавирусу к концу декабря

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В ближайшие дни станет ясно, когда город сможет выйти на плато.

В среду, 23 декабря, начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Лариса Соловьева в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявила, что Северная столица может выйти на плато к концу месяца. 

Эксперт уточнила, что по динамике новых случаев заболевания коронавирусом  станет ясно, когда именно Петербург сможет выйти на плато. По ее словам, показатели снизились на 5% в сравнении с прошлой неделей. Госпитализируют только тяжелобольных, из стационаров выписывают пациентов даже с положительным тестом на коронавирус, а более 60 тысяч горожан лечатся амбулаторно.

Напомним, что около 4% жителей Петербурга заразились коронавирусом.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, плато по коронавирусу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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