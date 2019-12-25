Около 4% жителей Петербурга заразились коронавирусом

В России инфицированы 2% населения.

В среду, 23 декабря, телеканал "Санкт-Петербург" сообщил, что в Петербурге почти 4% горожан заразились новой коронавирусной инфекцией.

В целом в России COVID-19 переболели 2% населения: вирус подтвердили у практически 3 миллионов жителей страны. В ТАСС отметили, что доля зараженных в стране выше, чем в целом по миру. В топ регионов с самым большим числом заболеваемости вошли Москва и Горный Алтай (6%), а также Ямал (5,7). У Калмыкии, Мурманской области, Тувы и Карелии от 5,1 до 4%.

Ранее мы писали, что петербургские эксперты не исключили распространение третьей волны коронавируса.

Фото: Piter.TV