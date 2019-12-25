Петербургские эксперты не исключили распространение третьей волны коронавируса

Об этом сообщил руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ.

В среду, 23 декабря, на пресс-конференции, посвященной математическому прогнозированию распространения COVID и возможным сценариям развития пандемии в Петербурге и России выступил руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ, заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров и заявил, что третья волна распространения коронавируса не исключается.

Специалисты провели исследование на основе данных предшествующих по заражению коронавирусом стран и пришли к выводу, что россияне редко заболевают коронавирусом повторно. Эксперты предполагают, что на конец декабря в Петербурге не будет роста заболеваемости.

Как будет развиваться ситуация в новом году, зависит от степени сознательности горожан.

Ранее мы писали, что центр им. Алмазова развернул дополнительные места для лечения петербуржцев с COVID-19.

Фото: Piter.TV