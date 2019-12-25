Центр им. Алмазова развернул дополнительные места для лечения петербуржцев с COVID-19

В этот раз задействовали отделение на улице Маяковского.

Центр им. Алмазова Минздрава России развернул дополнительно 150 коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Речь идет о филиале клиники на улице Маяковского, 12. Ранее перепрофилировали 230 коек в отделении на улице Пархоменко.

На данный момент в федеральных учреждениях перепрофилировано 1223 койки для лечения больных COVID-19. Помощь оказывают в Первом медицинском университете имени Павлова, больнице им. Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова, Северо-Западном окружном медицинском центре им. Соколова, НИИ фтизиопульмонологии, Педиатрическом университете.

На 21 декабря в городе были свободны всего 3,7% коек. Власти Санкт-Петербурга планируют до конца декабря развернуть еще более 2 тысяч коек .

Фото: Piter.TV