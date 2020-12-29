Мурашко рассказал о лечении пациентов с хроническими заболеваниями от коронавируса

Он отметил, что таким пациентам нужно особое внимание.

Коронавирус часто провоцирует осложнения основного хронического заболевания. Это может вызвать резкое ухудшение состояние пациента, после выписки за такими людьми нужно активно наблюдать. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Особое внимание необходимо уделять пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями. Михаил Мурашко, министр здравоохранения

Мурашко отметил, что в регионах необходимо устанавливать активное амбулаторное наблюдение за людьми, которые переболели COVID-19. Также Мурашко сообщил о планах поставок вакцин от коронавируса в регионы.