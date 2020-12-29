Мурашко сообщил о планах поставок вакцин от коронавируса в регионы

Во вторник, 26 января, проходит заседание президиума координационного совета при кабмине по противодействию распространению коронавируса.

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при кабмине по противодействию распространению коронавируса сообщил о планах поставок вакцин в регионы.

Мурашко рассказал, что "по поступающим вакцинам, в регионы отгружено уже сегодня и используется более 2 млн доз вакцины".

На текущей неделе к поставке также запланировали почти 2 миллиона доз вакцины от коронавируса.

Мишустин оценил темпы вакцинации от коронавируса в России.

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