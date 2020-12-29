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Мурашко сообщил о планах поставок вакцин от коронавируса в регионы

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Во вторник, 26 января, проходит заседание президиума координационного совета при кабмине по противодействию распространению коронавируса.

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при кабмине по противодействию распространению коронавируса сообщил о планах поставок вакцин в регионы.

Мурашко рассказал, что "по поступающим вакцинам, в регионы отгружено уже сегодня и используется более 2 млн доз вакцины".

На текущей неделе к поставке также запланировали почти 2 миллиона доз вакцины от коронавируса.

Мишустин оценил темпы вакцинации от коронавируса в России.

Видео: Правительство России

Теги: вакцина, мурашко, поставки
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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