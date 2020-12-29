Мишустин оценил темпы вакцинации от коронавируса в России

Мишустин отметил, что в РФ необходимо наращивать производство вакцины.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не во всех российских регионах вакцинация от коронавируса идет, как было запланировано.

В каждом субъекте РФ темпы (вакцинации), конечно же, разные. Где-то все идет как запланировано, а где-то образуются очереди. Михаил Мишустин, премьер-министр

Мишустин отметил, что в РФ необходимо наращивать производство вакцины, чтобы ее поставки в поликлиники и больницы стали бесперебойными. Он отметил, что важно наладить весь процесс так, чтобы людям не приходилось долго ждать.

Мишустин добавил, что в феврале Россия перейдет к более масштабному производству "ЭпиВакКороны", а в скором времени в гражданский оборот поступит вакцина института Чумакова.

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