  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:19
115
nastya960
Код вставки плеера

Мишустин оценил темпы вакцинации от коронавируса в России

0 0

Мишустин отметил, что в РФ необходимо наращивать производство вакцины.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не во всех российских регионах вакцинация от коронавируса идет, как было запланировано.

В каждом субъекте РФ темпы (вакцинации), конечно же, разные. Где-то все идет как запланировано, а где-то образуются очереди.

Михаил Мишустин, премьер-министр

Мишустин отметил, что в РФ необходимо наращивать производство вакцины, чтобы ее поставки в поликлиники и больницы стали бесперебойными. Он отметил, что важно наладить весь процесс так, чтобы людям не приходилось долго ждать.

Мишустин добавил, что в феврале Россия перейдет к более масштабному производству "ЭпиВакКороны", а в скором времени в гражданский оборот поступит вакцина института Чумакова.

Видео: Правительство России

Теги: вакцина, мишустин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии