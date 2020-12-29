Мишустин назвал срок выхода третьей российской вакцины от коронавируса

Третья российская вакцина от коронавируса выйдет в гражданский оборот в ближайший месяц. Об этом ТАСС рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин потребовал сделать всё, чтобы россиянам не пришлось долго ждать эту вакцину.
Третья российская вакцина "КовиВак" изготовлена из нейтрализованного SARS-Cov-2. Вакцину произвели в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о невозможности заразиться COVID-19 от вакцин.
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