В Роспотребнадзоре заявили о невозможности заразиться COVID-19 от вакцин

Замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии заявил, что в двух зарегистрированных вакцинах нет живого вируса.

Заразиться коронавирусом после вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" нельзя, заявил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом сообщила "Российская газета".

Горелов пояснил, что в этих вакцинах нет живого вируса, поэтому заразиться COVID-19 после прививки нельзя. Ослабленный вирус содержится в вакцине "КовиВак" центра имени Чумакова. После этой вакцины возможен процесс легкого течения заболевания.

Александр Горелов рекомендовал тем, кто уже перенес коронавирус, прививаться ослабленной вакциной центра имени Чумакова. По его словам, она "дает полный набор всех антигенов этого вируса, что приводит к выработке всех антител".

РФПИ сообщил о скорой регистрации "Спутника V" в более чем 25 странах.

Фото: Piter.tv