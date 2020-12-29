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РФПИ сообщил о скорой регистрации "Спутника V" в более чем 25 странах

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Российская вакцина уже зарегистрирована в 14 странах мира.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет зарегистрирована более чем в 25 странах в ближайшие несколько недель. С таким заявлением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщило ТАСС.

По словам Дмитриева, российская вакцина уже зарегистрирована в 14 странах мира. Ранее РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве "Спутник V". В перспективе, производитель сможет выпускать миллионы вакцин в год.

На данный момент в РФзарегистрированы две вакцины: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Ранее Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины от COVID-19.

Видео: World Economic Forum

 

 

Теги: вакцина, кирилл дмитриев, рфпи, спутника v
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Тема дня,

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