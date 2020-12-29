Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины от COVID-19

Малышева заявила, что таким людям нужно "сломя голову" бежать прививаться.

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире "Первого канала" назвала россиян из группы риска, которым необходима вакцина от коронавируса.

Малышева заявила, что таким людям нужно "сломя голову" бежать прививаться, так как у них "в миллион раз" выше риск тяжело заболеть и даже умереть. Риски вакцинации по сравнению с рисками заболеть – ничто.

Елена Малышева назвала людей, которым нужно как можно скорее поставить вакцину. Это люди старше 65 лет, люди с заболеваниями почек, легких, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией и с ожирением.

ВОЗ: "Коронавирус может стать эндемическим заболеванием".

Видео: YouTube / Жить Здорово!