ВОЗ: "Коронавирус может стать эндемическим заболеванием"

Специалист напомнил присутствующим, что за всю историю человечества удалось полностью искоренить только одну болезнь – оспу.

Коронавирус в будущем может стать эндемическим заболеванием, то есть характерным для определенной местности. С таким заявлением на брифинге выступил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Всегда есть риск того, что то или иное заболевание станет эндемическим, системным. Мы наблюдали такие примеры. Майкл Райан, директор программы ВОЗ по ЧС

Специалист напомнил присутствующим, что за всю историю человечества удалось полностью искоренить только одну болезнь – оспу. В том же время корь и полиомиелит до сих пор не ликвидированы. А у коронавируса есть некоторые характеристики, которые говорят о том, что это заболевание также не удастся полностью уничтожить. Так, патоген есть во всех странах мира и на данный момент доступ к вакцине не оптимален. Такая ситуация будет сохраняться, поэтому возбудитель продолжит свое распространение.

При этом Майкл Райан отметил, что в этом году все страны мира имеют возможность сократить смертность и вернуться к обычной жизни. Но чтобы прекратить распространение COVID-19, нужно повсеместная вакцинация.

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Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)