Разработчик "Новичка" анонсировал выпуск лекарства от COVID-19

Также данное средство, по мнению создателя "Новичка", можно будет применять для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматойдного артрита, псориаза, аллергии и лейкозов, заболеваний легких.

Один из создателей нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк анонсировал выпуск лекарства от коронавируса. Об этом он сообщил РИА Новости.

В ближайшее время Ринк собирается представить противовирусное и иммуномодулирующее средство "Иммофон". Специалист заявляет, что этот препарат может бороться с вирусными заболеваниями, в том числе с коронавирусом.

Оно великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм. Леонид Ринк, создатель "Новичка"

Именно цитокиновый шторм, является одной из главных причин смертности от коронавируса, заявляют специалисты.

Ринк пояснил, что его препарат "Иммофон" является обновленной версией синтезированного в СССР "Диуцифона". Этот препарат применяли для лечения лепры (инфекционный процесс с хроническим течением). Ринк рассказал, что он устранил главный недостаток старого препарата – плохое растворение в воде, в плазме крови.

Также данное средство, по мнению создателя "Новичка", можно будет применять для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматойдного артрита, псориаза, аллергии и лейкозов, заболеваний легких. Одна доза препарата будет стоить около тысячи рублей. В тестировании лекарства поучаствовали уже 700 пожилых пациентов.

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