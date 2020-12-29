Академик: "Вакцина не причинит вреда бессимптомным больным COVID-19"

Но при признаках ОРЗ лучше не делать прививку, а отложить её на время.

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой "Известия" рассказал, опасна ля вакцина для бессимптомных носителей коронавируса.

Тололян отметил, что для таких людей вакцина не представляет никакой угрозы, но есть даже небольшая температура, признаки ОРЗ, то вакцинацию лучше перенести на более поздний период.

Специалист при этом напомнил, что разрешение на прививку человек должен получить от терапевта и специалиста по вакцинопрофилактике.

В Петербурге проверяют, как работает запись на прививку против коронавирус.

Фото: Piter.tv